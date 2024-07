Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha ammesso di essere stato condizionato a lungo nella passata stagione da problemi fisici.

Marca ha intervistato Lautaro Martinez che ha parlato del suo momento di forma. “La mia serie positiva è frutto del grande lavoro che facciamo tutti. A volte non vuole (la palla, ndr) entrare, ma quando vuole entrare succede questo. Ed è bello. Però quando non ho segnato ero ugualmente tranquillo perché do sempre il 100% per questa maglia e il massimo in ogni allenamento”.

Sulla Coppa America

“Abbiamo disputato un girone difficile, con avversarie toste, ma noi siamo riusciti a portare a casa il punteggio pieno e siamo contenti di questo. Anche l’1-0 è stato difficile per noi. Gli avversario giocano con una linea a cinque, una cosa insolita per loro. Dobbiamo mostrare carattere quando in cui la partita si complica, come è accaduto contro il Perù.”

Lautaro Martinez

Il retroscena

“Ero sul punto di operarmi perché la caviglia era in sofferenza, ho preso molti antidolorifici per poter giocare, mi sono infiltrato nelle prime due partite in Qatar. Dovevo riposare, è stato difficile per me giocare. Ma ho stretto i denti, sono riuscito ad arrivare all’ultima partita… Ho giocato anche la finale di Champions League prendendo antinfiammatori, facendo infiltrazioni, cercando di arrivare alla partita nel migliore dei modi. Poi non ho partecipato all’ultima tournée in Indonesia con la Nazionale perché lo staff tecnico mi ha dato un periodo di riposo e ci sono stati 30 o 35 giorni di vacanza dove non ho fatto assolutamente nulla. Periodo che mi ha fatto bene per recuperare”.

