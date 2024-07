Il centrale francese l’anno scorso forzò la mano per arrivare in nerazzurro e quindi non pensa minimamente di lasciare il club dopo una sola stagione.

Benjamin Pavard è reduce da una grande stagione all’Inter: il francese, posizionandosi come braccetto destro, ha permesso alla squadra di Inzaghi di dare il via alla manovra non solo da sinistra con Bastoni. Le grandi prestazioni in nerazzurro però non gli hanno fatto guadagnare la titolarità nella Francia: ad Euro 2024 l’ex Bayern Monaco non ha ancora giocato neanche 1 minuto.

Un no definitivo

Pavard negli ultimi giorni ha risposto negativamente alle proposte venute dall’Arabia Saudita; lo riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano e lo ha confermato il giocatore stesso con una storia su Instagram condita da due pallini nerazzurri. L’Inter lo comprò dal Bayern Monaco nell’estate del 2023 per una cifra attorno ai 32 milioni di euro.

Benjamin Pavard

Le prestazioni in nerazzurro

Da quando ha indossato la maglia nerazzurra, Pavard ha partecipato a 31 incontri ufficiali, accusando un brutto infortunio al ginocchio verso fine 2023. La sua prima stagione è stata coronata dalla conquista dello Scudetto e da quella della Supercoppa italiana.

L’importanza del gruppo

Il no del francese all’Arabia Saudita non è stato l’unico segnale di fedeltà all’Inter manifestato da parte dei suoi giocatori; anche Hakan Calhanoglu ha recentemente declinato un’offerta allettante del Bayern Monaco, a sottolineare un forte senso di appartenenza e una marcata ambizione collettiva. Il turco mesi fa aveva anch’egli rifiutato offerte arabe.

L’articolo Sirene arabe per Pavard: la risposta del difensore proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG