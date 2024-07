L’ex amministratore delegato del club nerazzurro Ernesto Paolillo dice la sua sul neopresidente dell’Inter.

Ernesto Paolillo ha parlato della debacle dell’Italia e del calcio italiano in generale ai microfoni di Sportitalia. “Non si tratta di rosa, si tratta come si mettono in campo e come si fanno giocare i calciatori. Poi certo, anche la rosa è sbagliata… Penso al nepotismo che Spalletti ha utilizzato nei confronti di Di Lorenzo, una follia. In quella fascia c’era un giocatore cresciuto nella mia Inter come Bellanova che poteva essere utile. Messi in campo nel modo giusto, certi giocatori si sarebbero trovati ad occhi chiusi. Un esempio? Bastoni messo centrale e poi anche sul centro-destra era in difficoltà nel ritrovare gli automatismi visti con Dimarco all’Inter”.

L’origine dei problemi

“Però vede, i mali dell’Italia vengono dall’alto. Da tante problematiche delle quali sono convintissimo. È da tempo che dico che questa Federazione così come è diretta e così come sta gestendo i vari eventi del calcio in Italia, non va bene perché è inadeguata. Non sa dare degli indirizzi e quei pochi che dà, li sbaglia”.

La possibile soluzione

“Non c’è disciplina, ordine e regole. Io da interista vorrei tenere Marotta a vita all’Inter, ma ad esempio una persona con la sua mentalità come presidente della Federazione sarebbe l’ideale per il calcio italiano. Marotta nel pool di esperti? Gravina lo fa per difendere sé stesso. Io credo poco a questa cosa. Non credo al fatto che chi non abbia voluto dialogare fino ad ora, improvvisamente sia capace di farlo, quando sente che la situazione comincia a traballare”.

