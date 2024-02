In occasione del match della 26^ giornata di Serie A, il capitano Lautaro Martinez ha tagliato un importante traguardo

Ci ha pensato Lautaro Martinez, capitano nerazzurro, a sbloccare il match Lecce Inter, con un gol al 15′ che ha portato i nerazzurri in vantaggio.

100 – Lautaro Martínez è il terzo giocatore straniero capace di segnare 100 gol in Serie A con la maglia dell’Inter, dopo Stefano Nyers e Mauro Icardi. Storico.#LecceInter pic.twitter.com/brhkldhXbs — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2024

Ma non è un gol come tutti gli altri. Ha un sapore magico per il Toro, che in questa occasione può festeggiare il suo 100 gol con la maglia nerazzurra in Serie A, dopo Nyers e Icardi. Immenso.

L’articolo Lautaro, il traguardo clamoroso del Toro: fa 100 gol con l’Inter proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG