Nel prepartita di Lecce Inter, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha spiegato come mai Hakan Calhanoglu non sia in campo

Ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi nel prepartita di Lecce Inter, offre aggiornamenti su Hakan Calhanoglu, oggi in panchina.

CALHANOGLU – «Calhanoglu ha avuto un problemino nella rifinitura, è partito con noi ma non è disponibile. Per gli altri, in questo periodo con così tante partite ravvicinate bisognerà essere bravi a gestire le forze, ma non l’impegno e la concentrazione».

