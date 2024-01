Lautaro-Inter, atteggiamento da capitano: lo ha fatto durante il volo. Ecco il bel gesto fatto dall’argentino prima della partenza

Lautaro Martinez continua a dimostrare di saper vestire perfettamente l’abito da capitano dell’Inter. L’investitura della fascia al braccio è arrivata in estate, dopo la rivoluzione del mercato e l’addio di Handanovic e Skriniar. L‘argentino è partito ieri, insieme alla squadra, per l’Arabia Saudita, dove venerdì sfiderà la Lazio per la semifinale della Supercoppa Italia.

La Gazzetta dello Sport parla di un gesto compiuto dal Toro sull’aereo che avrebbe portato la squadra a Riyadh: prima di partire, Lautaro è andato in prima persona a salutare l’equipaggio in nome di tutta la squadra. Piccolo-grande gesto da capitano.

