Inter Verona, la verità di Open Var: ecco le parole di Matteo Trefoloni, responsabile tecnico dell’AIA, sugli episodi del match

Continuano a far discutere gli episodi arbitrali di Inter-Verona, a partire dal contatto tra Bastoni e Duda in occasione del gol di Frattesi. Intervenuto ad “Open Var” su Dazn, il responsabile tecnico dell’AIA, Matteo Trefoloni è tornato sull’episodio così come su quello del gol di Henry.

IL GOL DI HERNY – «Il VAR analizza tutta l’azione: c’è questo contatto su Arnautovic, riteniamo che sia un body check in cui entrambi i giocatori provano a contendersi il pallone, non vediamo niente di scorretto e pensiamo che sia l’arbitro abbia fatto bene a lasciare proseguire il gioco e il VAR a convalidare il gol».

BASTONI-DUDA – «E’ un contatto cercato e ha il movimento del braccio verso l’avversario: è una spinta che andava sanzionata con una punizione a favore del Verona. Il passaggio centrale è legato ad una serie di elementi: nella lettura dell’episodio c’è una fase in cui il VAR dice di fischiare, ma l’arbitro in quel momento non sente».

Inter News 24

