Nelle ultime ore l’Inter ha fatto degli importanti passi avanti nella trattativa per Mehdi Taremi. I nerazzurri sono pronti ad acquistarlo a parametro zero a partire da luglio, quando sarà scaduto il contratto che lega il centravanti iraniano al Porto.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la mossa concreta fatta dai dirigenti nerazzurri per convincere l’attaccante è stata quella di parlare con i suoi procuratori prospettandogli un ruolo per la prossima stagione da prima riserva dei due attaccanti titolari (prenderà dunque il posto di Sanchez). Il calciatore pare gradire parecchio l’idea e l’eventuale destinazione nerazzurra. D’altro canto anche la concorrenza pare essere parecchio indietro nella corsa al giocatore.

