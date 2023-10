Il rinnovo di contratto di Lautaro Martinez è tra le priorità dell’Inter, che lo ritiene una bandiera e fissa alle stelle il suo prezzo

Lautaro Martinez è sempre più una bandiera dell’Inter, e lo diventerà maggiormente dopo che prolungherà il proprio contratto con i nerazzurri, pronti a ritoccargli lo stipendio rendendolo il più pagato in Serie A. Il club nerazzurro, inoltre, fissa alle stelle la cifra per una sua eventuale cessione. Il punto della Gazzetta dello Sport, che analizza anche la crescita compiuta dal Toro nei suoi anni in nerazzuro.

Sulla rosea si legge: «Lautarobandiera è figlio di un calciatore che può toccare il decennale con I’Inter. È arrivato nel 2018, è passato un mondo. La società è cresciuta con lui. Giusto per dare un riferimento: in quell’anno il club nerazzurro era 550 nel ranking Uefa. Oggi è ottavo, guarda con ottimismo a questa stagione e pure con rimpianto ripensando alla finale di Champions League persa con il Manchester City. Impensabile pure per lo stesso Lautaro, quel Lautaro bambino arrivato a Milano cinque anni fa. L’argentino è l’uomo che si è preso i complimenti di un certo Roberto Baggio, dal Festival dello Sport di Trento.

E mica parole banali: “È un uomo ovunque: lotta su ogni palla. Lo vidi in Argentina fare tre gol in Libertadores, non andare al Mondiale e augurare buona fortuna ai compagni“. È un leader, è nato leader. Per questo l’Inter vuole tenerselo stretto. Tanto per dare un numero a chi oggi un numero neppure ce l’ha: per la società nerazzurra l’argentino oggi vale almeno 150 milioni di euro, una cifra monstre. Come a dire: se volete avvicinarvi, sappiate che la montagna da scalare sarà altissima. Che in fondo non è poi così diversa dalle montagne difficilmente affrontabili degli altri attaccanti top d’Europa».

