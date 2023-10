Sabato 21 ottobre, alla ripresa del campionato, si sfideranno Torino e Inter: il punto sulle ultime in casa granata

In vista di Torino-Inter del 21 ottobre, match valevole per il nono turno di Serie A, arrivano alcuni aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport riguardo la squadra di Ivan Juric. Mergim Vojvoda rientrerà prima dagli impegni col Kosovo.

Sulla rosea si legge: «Lunedì pomeriggio sarà al Filadelfia a disposizione di Ivan Juric, dopo aver giocato giovedì novanta minuti contro Andorra. Sarà il primo degli otto nazionali a rientrare, l’ultimo sarà Sanabria di rientro dal Sudamerica tra giovedì notte e venerdì mattina. Intanto ieri la squadra ha concluso gli allenamenti settimanali: due giorni di riposo per tutti, appuntamento lunedì al Filadelfia per iniziare a preparare la sfida all’Inter. Per la quale sono stati già venduti più di 22.000 biglietti».

