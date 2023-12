Lautaro-Lobotka, il clamoroso audio Var dell’episodio tanto discusso in Napoli-Inter che ha portato al gol i nerazzurri

Un episodio che ha fatto parlare e discutere quello del fallo di Lautaro su Lobotka in occasione di Napoli-Inter in Serie A che ha portato al gol i nerazzurri. Ecco gli audio della Sala Var riprodotti da Dazn.

«Fallo assolutamente no, ha preso il pallone e lo gioca chiaramente» ha detto Marini in Sala Var. E Trefoloni ha ribadito: «Tutti e tre hanno la stessa idea di intervento. L’arbitro, il Var e l’Avar hanno tutti la stessa idea e la vivono indipendentemente l’uno dall’altro. Vanno tutti e tre per nessuna azione fallosa».

