Mauro: «Se il terremoto che ha dovuto passare la Juve fosse capitato a un’altra squadra… ». Le parole dell’ex bianconero

Massimo Mauro, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Pressing della stagione bianconera.

Le sue parole: «Secondo me è Allegri è talmente intelligente e umile che è riuscito a diventare con la Juve la squadra che contenderà lo scudetto all’Inter. Non era scontato visto che cosa ha attraversato in questi anni la Juventus. Il terremoto che è capitato alla Juve negli ultimi due-tre anni fosse capitato in altre società sarebbe stato molto più devastante. Allegri è strato molto bravo, è un uomo capace a gestire situazione complicate. Ha create un gruppo coeso, una squadra. L’anno scorso non era, non ho condiviso le scelte di acquistare i giocatori a fine carriera. Ma le crociate contro Allegri non mi piacciono».

