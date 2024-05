L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez esprime tutta la sua gioia per il titolo vinto menzionando però anche lo Scudetto vinto dal Milan.

Fabio Fazio a Che tempo che fa ha intervistato Lautaro Martinez che ha parlato dello Scudetto vinto nel derby. “Due anni fa siamo stati vicini alla seconda stella, quest’anno era il principale obiettivo. Abbiamo lavorato tantissimo e sofferto tantissimo, dopo tanto lavoro e tanti sacrifici ce l’abbiamo fatta”.

Certezza aritmetica dopo il derby

“Per noi era diventata una cosa importante, bella e speciale. Vincere la seconda stella così, contro il Milan e in casa del Milan, è speciale. Per noi è stata una cosa meravigliosa, incredibile, mai successa prima. Abbiamo approfittato di questo. Siamo entrati nella storia di questo grande club. Il giorno della partita siamo usciti per allenarci sotto la pioggia, siamo stati un’ora e mezza per curare tutti i dettagli”.

Milan premiazione campionato 2022

I retroscena

“Dall’Argentina tutti si sono complimentati, abbiamo sofferto tanto quando ha vinto il Milan lo scudetto. Per noi è stato un giorno particolare, speciale, non lo dimenticheremo mai. L’esultanza sulla traversa Volevo la stessa foto che ho fatto al Mondiale”.

Sul rinnovo

“Speriamo. Se sono la bandiera dell’Inter? Così si dice. Sono arrivato all’Inter e tutta la gente mi ha trattato in maniera speciale. Chi lavora nel club e anche i tifosi. Mi hanno aiutato e sono grato di tutto questo. Nel calcio non si sa mai cosa succede, però io sono sicuro che a Milano sto benissimo. Anche la mia famiglia. Ripeto, la mia volontà è quella di rinnovare con l’Inter”.

