Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, è vicino a raggiungere un record storico per i nerazzurri: la carica verso il derby

Come sottolineato da Sky Sport, Lautaro Martinez, capitano e attaccante dell’Inter è vicino ad un record in casa nerazzurra.

L’argentino ha già segnato 8 gol al Milan (4 in campionato, 2 in Coppa Italia e 1 a testa in Champions e in Supercoppa). Tra le fila del Biscione, soltanto Giuseppe Meazza (12) e Stefano Nyers (11) vantano più gol contro i rossoneri

