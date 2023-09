Il centrocampista inglese del Milan, Ruben Loftus Cheek, ha così parlato in vista del derby in programma domani

Intervenuto ai microfoni del canale ufficiale della Serie A, Ruben Loftus Cheek parla così alla vigilia del suo primo derby col Milan.

DERBY – «Ho chiesto ai miei compagni com’è l’atmosfera. Mi hanno detto che non si può spiegare a parole e che lo capirò da solo. Non vedo l’ora di giocare una partita così. So quanto è importante per i tifosi e per il club. Queste sono le partite che tutti sognano di giocare».

SULL’INTER – «Sono sicuri di sé. Sarà una partita avvincente, siamo partite forti entrambi, ci sarà un’atmosfera da sogno. E’ un onore poter giocare questa partita».

