Ezequiel Schelotto ha parlato ai microfoni di Sportitalia in vista del derby tra Inter e Milan in programma domani.

INTER-MILAN – «Questo derby è importantissimo per i tifosi dell’Inter e per la città. Spero nei nerazzurri perché sono un tifoso in più e ho giocato lì. Vincere davanti ai tuoi tifosi è una gioia indimenticabile. E’ una partita di per sé che vale più di 3 punti e anche domani sarà così. Scudetto? L’Inter è una delle candidate».

