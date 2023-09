La partenza sprint di Lautaro Martinez sta facendo sognare i tifosi. L’attaccante argentino pronto per raggiungere un grande traguardo in nerazzurro

Come scrive Il Corriere dello sport Lautaro Martinez è pronto per tagliare prestigiosi traguardi con la maglia dell’Inter dopo averli messi nel mirino:

«Fin qui all’Inter il Toro ha vinto uno scudetto, due Supercoppe Italiane e due Coppe Italia, raggiungendo invece l’apice a livello internazionale grazie al trionfo Mondiale con l’Argentina dell’anno scorso in Qatar. Da quel successo ha tratto ancor più cattiveria e convinzione nei propri mezzi, conquistando poi i gradi di capitano in nerazzurro durante questa estate dopo l’addio di Marcelo Brozovic. Il derby sarà anche l’ennesimo testa a testa con Giroud, visto che entrambi sono sempre andati a segno nelle prime 3 giornate di campionato (5 volte l’interista, 4 il milanista), anche se in realtà il mirino è puntato su un obiettivo più a lungo termine come la classifica cannonieri in Serie A».

