L’Inter ha messo nel mirino il Papu Gomez? No, massima fiducia in Alexis Sanchez nonostante l’inizio di stagione in salita sul piano fisico

Nelle scorse ore è circolata la voce di mercato riguardante un interessamento dell’Inter per il Papu Gomez (per cui Lecce e Udinese sono alla finestra), svincolato dal Siviglia dopo la scadenza del contratto con gli andalusi. Il club nerazzurro – come raccolto da Sport Mediaset – avrebbe valutato l’argentino a causa delle condizioni fisiche critiche di Alexis Sanchez.

Ma in casa Inter la posizione è di piena fiducia nei confronti del cileno.

L’articolo Sanchez, l’Inter non molla il cileno: smentite le voci sul Papu Gomez proviene da Inter News 24.

