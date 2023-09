Sport Mediaset riporta le ultime sul Milan in vista del derby di sabato contro l’Inter: Giroud dovrebbe farcela. Kalulu non ci sarà, dentro Kjaer

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, nessun allarme in casa Milan in vista del derby contro l’Inter per quanto riguarda Theo Hernandez.

Giroud sarà a disposizione di Pioli, mentre Kalulu va verso il forfait e al suo posto dovrebbe toccare a Kjaer.

L’articolo Milan, buone notizie per Pioli: Giroud ci sarà contro l’Inter. Hernandez e Kaluku… proviene da Inter News 24.

