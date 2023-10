I numeri dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez: ogni tiro in porta fatto questa stagione è praticamente un goal

Che Lautaro Martinez sia un giocatore assai fondamentale dell’Inter è un dato di fatto. Elogi, complimenti, esaltazioni, voglia di avere sempre la sua maglia e chi ne ha più metta. Il rendimento in campo è qualcosa di eccezionale, soprattutto analizzando ciò che sta facendo in campionato.

Attualmente il Toro ha realizzato 9 goal in campionato, ma la cosa impressionante è prendere tale dato e confrontarlo con quello dei tiri in porta: Lautaro Martinez ne ha fatti addirittura 12, dove il 75% finisce in rete. Semplicemente impressionante.

L’articolo Lautaro Martinez, il 75% dei tiri finisce in gol. I numeri con l’Inter proviene da Inter News 24.

