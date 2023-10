L’Inter può vedere in Sanchez l’elemento giusto per fare il salto di qualità in attacco? Da valutare, ma su di lui un dato a favore

Alexis Sanchez è individuato da molti come il possibile jolly che l’Inter ha bisogno per il definitivo salto di qualità in attacco. Utopia Troppo ottimismo? E’ vero che dovrà guadagnarsi la fiducia da parte di tutti in nerazzurro, ma dall’altra c’è un dato molto interessante.

Infatti, per quanto venga considerato sulla carta una riserva, è l’unico calciatore a risultare quello più propenso a saltare l’uomo (ciò che mancava all’Inter l’anno scorso). Statisticamente è a quota 5 insieme a Thuram, ma dall’altra dovrà essere l’ex Arsenal a fare la differenza.

L’articolo Quello che Alexis Sanchez ha all’Inter (e che gli altri non hanno) proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG