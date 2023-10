Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Ferencvaros

Martinez Quarta, difensore della Fiorentina (ex finalista di Coppa Italia contro l’Inter) ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Ferencvaros. Le sue dichiarazioni.

«Sarebbe una rivincita personale per me. Sono rimasto fuori dal Mondiale, quindi mi auguro solo di continuare così e di poter tornare anche in Nazionale per far vedere anche lì le mie qualità».

L’articolo Serie A, Quarta: «Convocazione importante per me» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG