L’ex capitano della Juve e dell’Italia, Giorgio Chiellini, ha parlato così dell’Inter di Simone Inzaghi, ritenendola competitiva

Intervistato da PlanetWin365, Giorgio Chiellini, difensore dei Los Angeles Galaxy ed ex Juve, ha parlato così del Milan in vista del match di stasera in Champions League contro il Borussia Dortmund.

«A mio avviso, la squadra più forte negli ultimi tre anni a livello di rosa sia l’Inter, anche se in campionato le è mancata quella continuità che è riuscita a trovare nelle Coppe. Nonostante i cambi necessari per la sostenibilità, riesce comunque ad avere una rosa importante. Rispetto al Milan, ho assistito agli allenamenti nella tournée estiva a Los Angeles e ha delle grandi potenzialità, oltre ad avere tre giocatori che secondo me sono sopra alla media. Parlo di Maignan, Theo Hernandez e Leao che, rispetto agli altri, credo abbiano qualcosa in più».

