Il centrocampista del Frosinone Mazzitelli ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’Inter

Il centrocampista del Frosinone Mazzitelli ha voluto parlare dell’Inter tramite Sport Mediaset.

«Io vedo l’Inter come favorita, ha la rosa più pronta delle altre. In Champions League? Secondo me il City è una delle più attrezzate insieme al Real, che in Champions ha fatto la storia e ha giovani molto forti»

L’articolo Mazzitelli: «Inter? La favorita per vincere il campionato» proviene da Inter News 24.

