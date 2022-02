Lautaro Martinez sfida il tabù Roma: zero gol o assist contro i giallorossi

Il letargo del Toro sta per finire o almeno è questa la speranza dei tifosi dell’Inter. Questa sera contro la Roma l’argentino avrà un motivo in più per lasciare il segno. Come riportato infatti da FcInternews, la Roma è la squadra contro cui Lautaro Martinez ha disputato più minuti (364) senza né segnare né fornire assist con la maglia dell’Inter in tutte le competizioni. Un vero e proprio tabù per il Toro, chiamato a una prova d’orgoglio per interrompere questo record negativo.

Inzaghi si affiderà a lui e a Sanchez in attacco, con l’obiettivo di superare una Roma venuta a Milano per l’impresa. Nella serata del ritorno a San Siro di José Mourinho, la squadra nerazzurra cerca una vittoria che chiuderebbe momentaneamente il processo all’Inter. Lautaro sogna quel gol che regalerebbe ai nerazzurri la semifinale della coppa nazionale.