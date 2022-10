Intervistato da Tyc Sports Lautaro Martinez ha commentato il bel momento di forma. Le dichiarazioni del centravanti dell’Inter

Le parole di Lautaro Martinez a Tyc Sports:

LE PAROLE- «Vorrei che il Mondiale iniziasse adesso. Bisogna giocare come uno fa sempre, perchè se uno tira indietro la gamba o pensa costantemente che potresti infortunarti, la tua testa può giocare contro di te. Io fra i migliori attaccanti al mondo? Non so se faccio parte della prima fascia, non sono io che devo dirlo. mi sento molto bene ora, ma non spetta a me dirlo»

LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

