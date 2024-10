In questo avvio di stagione non proprio esaltante dei nerazzurri, un elemento sin particolare si è elevato al di sopra degli altri. L’Inter sta vivendo un inizio di stagione denso di risultati altalenanti: le vittorie sono comunque più delle sconfitte grazie a ciò che è accaduto nelle ultime settimane. Sky Sport, con l’ausilio di dati statistici, sottolinea l’importanza di un difensore che spesso viene molto trascurata. L’influenza di Bastoni nella difesa dell’Inter Le prestazioni di una squadra di calcio di alto livello sono il risultato di svariati fattori, ma poche cose sono tangibili come l’impatto di un difensore centrale sulla solidità di un reparto arretrato. Alessandro Bastoni, con la sua assenza, ha indirettamente lasciato il segno in alcune delle partite meno fortunate per l’Inter. La coincidenza Senza di lui in campo, la squadra ha incassato quasi la metà dei goal subiti finora in totale in campionato (in Champions Sommer non […]

