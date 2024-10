Il cambio di allenatore del Liverpool ha portato diversi cambiamenti nel club: un giocatore in particolare sembra finito nel dimenticatoio. L’ambiente del calcio moderno, con le sue dinamiche sempre più complesse e rapide, non manca mai di fornire esempi emblematici della rapidità con cui possono cambiare le sorti di un calciatore all’interno di una squadra. Uno degli ultimi casi che ha attirato l’attenzione nel panorama internazionale riguarda il centrocampista giapponese Wataru Endo, il cui recente trasferimento al Liverpool non ha sortito gli effetti sperati, ponendolo al centro di speculazioni di mercato che lo vedono pronto a una nuova avventura lontano dall’Inghilterra. Il declino di un protagonista Arrivato nell’estate del 2023 per 20 milioni di euro dallo Stoccarda, il giapponese si è imposto come una figura importante per l’allenatore Jurgen Klopp, totalizzando 1720 minuti in campo nella stagione scorsa. Tuttavia, con l’addio del tecnico tedesco e l’arrivo di Arne Slot, le […]

