Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez deve sgomitare per trovare spazio in Nazionale, mentre in nerazzurro macina record

Tycsports traccia un resoconto delle prestazioni di Lautaro Martinez, diametralmente opposte nella squadra di club, l’Inter, e la Nazionale argentina.

Il Toro, infatti, con la maglia dell’Albiceleste è a secco da 14 partite e 639 minuti, intervallati anche dal Mondiale in Qatar in cui il giocatore non è riuscito a risultare decisivo. Il suo ultimo gol risale al 23 settembre 2022, in occasione di un’amichevole contro l’Honduras, dopodichè il nulla. Gli argentini sperano che il match contro il Brasile possa interrompere il digiuno.

