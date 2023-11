Piotr Zielinski, nella lista dei desideri dell’Inter, è molto apprezzato anche in Arabia: gli aggiornamenti del mercato

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski continua ad essere un obiettivo concreto sia di Inter che di Juve, ma la concorrenza non si limita qui.

Dall’Arabia, infatti, come riferisce Tuttosport, l’interesse per il centrocampista continua a crescere in maniera vertiginosa, tanto da ragionare su un’offerta già nella sessione di mercato di gennaio.

L’articolo Zielinski Inter, sirene arabe fortissime per il centrocampista proviene da Inter News 24.

