Michele Criscitiello ha detto la sua sui nuovi stadi di Inter e Milan, progettati per essere edificati fuori da Milano: il commento

Ospite di Sportitalia, Michele Criscitiello attacca con veemenza il comune di Milano, dopo essersi lasciato “sfuggire” Inter e Milan.

LE PAROLE- «Se l’Inter va a Rozzano è per la disperazione, la dimostrazione di come non funzionano le cose in questo paese è l’Amministrazione comunale di Milano. Sala deve vivere la realtà e non sulla sua poltrona continuando a giudicare. Inter e Milan non possono stare a Milano! Non c’è neanche la possibilità di abbattere San Siro per i vincoli culturali. Non c’è neanche un piano traffico perché per andare a vedere la partita devo scendere due ore prima da casa e uscire dallo stadio un quarto d’ora prima».

L’articolo Criscitiello: «Inter e Milan fuori da Milano per disperazione!» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG