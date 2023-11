Il portiere del Frosinone Filippo Turati ha raccontato della sua passione per l’Inter e anche del gol subito da Dimarco nell’ultimo confronto

Ai microfoni di Radio Serie A, il portiere Filippo Turati racconta, senza riserve, della sua passione per il mondo nerazzurro.

LE PAROLE– «Non mi aspettavo il coro della squadra nerazzurra, non posso ignorare il mio passato: sono innamorato dell’Inter, è parte di me. Il gol di Dimarco? Non so se volesse tirare, so solo che fa rosicare tantissimo. L’ho rivisto almeno 180 volte e mi dico ”mezzo metro in più , mezzo metro in meno. È stato molto bravo»

L’articolo Turati pazzo dell’Inter: «E’ parte di me. Il gol di Dimarco? Visto 180 volte» proviene da Inter News 24.

