Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha parlato di Lautaro Martinez e della possibilità che venga schierato contro l’Uruguay

In vista dei match contro Uruguay e Brasile, determinanti per la qualificazione ai Mondiali, Scaloni parla così di Lautaro Martinez, capitano dell’Inter.

Sarà schierato con Julian Alvarez per il match contro l’Uruguay?

LAUTARO E JULIAN ALVAREZ- «Prenderemo la decisione per quanto riguarda l’attaccante in base a ciò che crediamo sia meglio per la partita. Sappiamo già che hanno giocato insieme, ma in questa partita non credo che succederà. Abbiamo deciso»

L’articolo Lautaro, Scaloni: «Lui e Alvarez insieme con l’Uruguay? Non credo» proviene da Inter News 24.

