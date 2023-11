Alessandro Bastoni ha accusato un affaticamento muscolare durante la sessione di allenamento con l’Italia: gli aggiornamenti

La Gazzetta dello Sport aggiorna tempestivamente circa le condizioni del nerazzurro Alessandro Bastoni, dopo l’interruzione della sessione odierna di allenamento con l’Italia in vista del match con la Macedonia del Nord.

BASTONI- Problemi per Alessandro Bastoni, che durante l’allenamento con gli azzurri si è fermato per un affaticamento muscolare al polpaccio destro. Il difensore azzurro verrà rivalutato domattina con accertamenti strumentali più approfonditi, per comprendere appieno la gravità del problema. Salta una linea difensiva tutta nerazzurra con Acerbi e Dimarco. Contro il Macedonia, al suo posto dovrebbero essere schierati dal c.t. azzurro Buongiorno o Gatti. La speranza, ovviamente, anche in ottica campionato, pur essendo il polpaccio molto delicato, è che il problema possa risolversi in pochi giorni

