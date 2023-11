L’ex centravanti Luca Toni anticipa i temi del prossimo Derby d’Italia che si giocherà a Torino il 26 novembre, ovvero dopo la sosta per le nazionali.

Luca Toni ha parlato di Juventus ed Inter elogiando la crescita di Simone Inzaghi; ecco le sue impressioni alla Gazzetta dello Sport. “L’Inter è più forte, almeno sulla carta. Allegri può giocare bene o male, quelli sono anche gusti, però finora sta facendo qualcosa di eccezionale a livello di risultati. Se la Juve è seconda, è perché l’allenatore sta valorizzando al massimo le caratteristiche dei giocatori a disposizione. Non dimentichiamoci le squalifiche di Pogba (sospeso per doping) e Fagioli (scommesse)”.

Nicolò Fagioli

Vero Juve-Inter

“Inzaghi ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, ha retto agli urti ed è arrivato in finale di Champions. La sua Inter è forte e consapevole: se vincono e vanno a più 5, si lanciano in fuga come il Napoli lo scorso anno e possono “uccidere” il campionato. Ma se trionfa la Juve, Allegri fa il sorpasso e mette paura ai nerazzurri“.

Attaccare contro una difesa a tre

“Per un centravanti è sempre dura affrontare una difesa a tre. Inzaghi e Allegri hanno dei bei marcatori, ma io con i difensori tosti tipo Bremer ci facevo la “guerra” e mi trovavo a mio agio. Pativo di più uno come Nesta: era elegante e non ti lasciava l’appoggio“.

