Fikayo Tomori, difensore del Milan e dell’Inghilterra, ha parlato a BBC Radio 5 Live della stagione in corso con i rossoneri.

L’IMPORTANZA DEL MILAN PER LA NAZIONALE – «Credo che quando avevo 21 anni e sono stato convocato per la prima volta, ho fatto alcune apparizioni dalla panchina… poi dopo l’anno di Covid non stavo giocando tanto, quindi ovviamente non venivo convocato. Poi sono andato al Milan e sono stato in alcuni ritiri, fuori da alcuni ritiri. Ma questa stagione è iniziata davvero bene e sono riuscito a giocare alcune partite e sono venuto in ogni ritiro».

L’INIZIO DI STAGIONE – «Questa stagione è iniziata davvero bene e questo è il mio terzo ritiro consecutivo. Quindi sono davvero, davvero felice di come stanno andando le cose e penso che ora si tratti solo di rimanere costante, cercare di entrare nel prossimo ritiro e nel ritiro successivo e nel ritiro successivo».

