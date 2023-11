L’ex bomber Christian Vieri è tornato sul suo periodo nerazzurro della sua carriera da calciatore.

Christian Vieri ha detto la sua su Juventus-Inter a Radio Serie A. “Oggi è più forte l’Inter. È una super squadra, gioca molto bene. Inzaghi meglio di Allegri, sta dimostrando di essere un grandissimo allenatore. Il mio preferito tra le due squadre? Mi piacciono molto Lautaro e Thuram. L’Inter mi fa impazzire, anche Dimarco mi piace tantissimo, contro il Frosinone ha fatto un gol pazzesco. Sono tutti giocatori forti, giocano un bel calcio. Nella Juve non ne trovo uno in particolare, ma è una squadra molto solida. Bremer in difesa, davanti ha quattro attaccanti forti. Kean è in grandissima forma, sta giocando alla grande. C’è anche Chiesa, uno che può sempre fare la differenza. Cosa manca a Vlahovic? Il giocare sempre e i gol. Trascinatori si diventa giocando ogni partita”.

L’emozione di giocare a San Siro

“Sono andato all’Inter perché volevo giocare con Ronaldo. Mi ha chiamato Narciso Pezzotti, il secondo di Lippi, ho dato subito l’ok. Io ho tifato tutte le squadre in cui ho giocato, ma l’Inter è la squadra che mi ha dato di più. Io non sarei mai andato via, sono stati sei anni difficili e sofferti, ma proprio per questo sono attaccato all’Inter. Andavo a giocare in uno stadio come San Siro, una meraviglia, il mio preferito in assoluto. Ronaldo è stato il giocatore più forte, a quei tempi era incredibile e io ero curioso di conoscerlo. Mi ricordo quando l’ho visto la prima volta: mi sono avvicinato e io gli ho detto di essere all’Inter perché volevo giocare con lui. Una cosa che abbiamo fatto insieme fuori dal campo? Diciamo che siamo due mangiatori, lui è proprio simpatico. Quando andavamo in giro per i ristoranti di Milano, la gente si alzava in piedi per applaudirci. Mi ricordo la prima partita di campionato, giocavamo alle 15.00 un Inter-Verona. Quando ho visto 60 mila persone ho pensato che avrei dovuto fare gol al primo pallone toccato. Il riscaldamento, con tutte quelle persone a cantare, è stato da pelle d’oca. Uno stadio così dà una carica che non si può capire. Un club meraviglioso, c’era tutto per vincere“.

Su un suo Juve-Inter

“Mi viene in mente un gol che ho sbagliato. Cross di Recoba di destro, io sono a 20 centimetri dalla porta, ma mentre la palla arriva mi accorgo di essermi mosso in anticipo: la palla mi è andata sul tacco e ha superato la traversa. Mi si è fermato il cuore. Ancora oggi mi chiedo come abbia fatto a sbagliare quel gol”.

