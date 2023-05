L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez oggi ha segnato l’unico goal del derby vinto in Champions League.

Sky Sport ha intervistato Lautaro Martinez al termine di Inter-Milan. “La serata di oggi mi rimarrà per tutta la vita, per me, per i tifosi, per i compagni. Queste serate sono importantissime, l’abbiamo affrontata nel modo giusto. Andiamo avanti, siamo troppo felici. Portare la fascia di capitano è speciale, cerco di dare il massimo in campo e fuori. Cerco di dare una mano ai compagni, sono cresciuto tanto a livello mentale, personale, sono più tranquillo in campo e penso tanto prima di fare le cose”.

“Ho una famiglia dietro che è sempre lì, ho compagni che mi fanno crescere ogni giorno. Al Mondiale ho imparato tanto da Messi. Soffro tanto quando non gioco bene come voglio io, a volte capita, il calo fisico conta tanto. Non mi sono fermato e avevo la caviglia distrutta, sto bene e al Mondiale ho fatto punture per stare vicino ai compagni. Nei 10 giorni di riposo in Argentina mi hanno fatto bene, ho fatto tanti lavori per mettermi a posto. Sono in gran forma, felicità assoluta e ringraziamento ai compagni. Siamo arrivati adesso in finale, dobbiamo dare il massimo e andare a Istanbul ad alzare la Coppa. Siamo ad un passo, lo volevamo, l’abbiamo raggiunto battendo l’eterno rivale ed è una partita che rimarrà nella storia. Coppa Italia A questo sport si gioca per vincere, l’Inter si merita di giocare finali e di vivere serate indimenticabili“.

