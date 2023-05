Paolo Maldini ha parlato dopo la sconfitta del suo Milan nella semifinale di Champions League contro l’Inter

Ai microfoni di Sky Sport, Paolo Maldini parla così dopo Inter-Milan:

INTER MILAN – «Più vai avanti e più diventa bello ma dobbiamo essere consci nel nostro livello. L’Inter ha meritato di andare in finale, ma il nostro percorso in Champions è stato fantastico. Aver perso con l’Inter fa sì che questa cosa sia negativa, ma noi non siamo ancora pronti a competere su due fronti. Molti giocatori han perso energia. I campioni riescono a livello psico-fisico a resettare, noi non riusciamo».

ESSERE PRONTI – «È un discorso di tempo. Nella prima gara siamo entrati con la paura, siamo stati fortunati che non si sia chiusa nel primo tempo. Sono tutte esperienze. Io ricordo da dove siamo partiti, a volte si dimentica. Dobbiamo essere orgogliosi di essere qui».

L’articolo Maldini, Sky: «Dobbiamo essere consci del nostro livello, non possiamo…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG