L’attaccante argentino ha fatto benissimo in Serie A ed in Coppa America ma se load vedrà con rivali di altissimo livello.

La corsa verso il prestigioso Pallone d’Oro entra nel vivo con l’annuncio dei 30 candidati in lizza per la 68ª edizione del riconoscimento. Quest’anno, il teatro della cerimonia sarà il Théâtre du Châtelet a Parigi, luogo storico che lunedì 28 ottobre si vestirà a festa per celebrare le eccellenze del calcio internazionale. Tra i nominati, spiccano anche i nomi degli interisti Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu.

Il Toro

Lautaro Martinez, capocannoniere dell’ultima Serie A e vincitore della Coppa America con l’Argentina, si è distinto per un’annata ricca di successi, non ultimo quello dello Scudetto conquistato con la sua squadra. Le sue prestazioni, abbellite da goal decisivi, lo collocano tra i favoriti per una posizione di rilievo nella classifica finale: secondo Libero il 10 nerazzurro dovrebbe entrare nella top 5.

Lautaro Martinez

I favoriti e le sorprese

Secondo le quotazioni dei bookmakers, il vincitore è uno tra Vinicius, Rodri e Bellingham. Ciascuno con le proprie peculiarità, questi giocatori hanno mostrato attraverso prestazioni di spessore e la collezione di trofei la loro candidatura al prestigioso riconoscimento.

Il jolly

Tuttavia, Lautaro Martinez potrebbe rappresentare la sorpresa di quest’anno, soprattutto considerando l’assenza tra i favoriti di Lionel Messi, un giocatore che ha sempre esercitato un particolare fascino sull’elezione del Pallone d’Oro. La nostalgia e l’influenza legate alla figura di Messi potrebbero, infatti, aprire spazi inaspettati per un suo connazionale.

