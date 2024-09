L’attaccante del Milan Alvaro Morata è attualmente ai box ma dovrebbe farcela per rientrare per la sfida contro i nerazzurri.

L’entusiasmo che pervade la città di Milano in vista del derby del 22 settembre è palpabile, non solo tra i tifosi ma anche tra i calciatori che scenderanno in campo per difendere i colori della propria squadra. Tra questi, Alvaro Morata, recente acquisto del Milan, sembra incarnare perfettamente lo spirito competitivo e l’amore per il gioco che caratterizza questi incontri; ecco le sue parole a Sky Sport.

Il retroscena

“Non vedo l’ora di giocare il derby. Adesso posso dirlo per la prima volta: sono venuto a San Siro per vedere un paio di derby da tifoso, con il mio cappellino e gli occhiali neri, nessuno si è reso conto di me. Volevo respirare quella atmosfera, anche da fuori ti rendi conto di quanto valga questa partita, non vedo l’ora di provare l’esperienza di segnare in un derby e vincerlo, per fare sentire i milanisti orgogliosi”.

Sui nerazzurri

“L’Inter è molto competitiva, ha una grande squadra, bisogna giocare con il cuore. Puoi anche sbagliare un passaggio o un’occasione, ma devi dare tutto in campo, devi avere fame in un derby, questo non si può sbagliare”.

A che punto è la sua carriera

“I capelli bianchi dimostrano quando un giocatore ha un po’ di esperienza. Ho imparato da tanti allenatori, ho imparato da tanti compagni di squadra, penso di avere ancora i 4-5 anni più importanti della mia carriera, mi sento pronto per dare tutto con un grado di esperienza molto alto, questo è un bene per me”.





