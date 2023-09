Valentino Lazaro, esterno del Torino, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione in granata. I dettagli

RITORNO – «Sono contento di essere tornato. Conoscevo già tutti, così come lo staff, ed è stato facile. Già l’anno scorso mi sono trovato bene, la decisione di tornare è stata rapida e semplice. Lavoriamo duramente, ma mi piace. E ho tanti amici in questa squadra. Ho fatto il pre-campionato con l’Inter, il mio agente ha parlato con altre squadre. Ma pensavo solo al Toro, ne abbiamo parlato e poi la decisione di tornare è stata facile. Stavo bene e ho giocato tanto, poi ho avuto l’infortunio e adesso voglio tornare su quei livelli».

EUROPA – «Guardiamo partita per partita. Per noi è importante non fermarsi dopo una o due gare fatte bene, dobbiamo lavorare a testa bassa. La stagione è lunga, abbiamo appena inizio e a febbraio-marzo parleremo di obiettivi».

