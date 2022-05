Coperta corta per i biancocelesti nel ruolo di attaccante centrale: non si può sperare che Ciro Immobile sia sempre al 100%.

La Lazio abbonda in quanto ad esterni d’attacco e seconde punte ma non per quanto riguarda attaccanti centrali; il solo Ciro Immobile non può tirare la carretta per tutta la stagione. A gennaio Maurizio Sarri si è mostrato alquanto indispettito per l’arrivo di Jovane Cabral in prestito dallo Sporting Lisbona che sembrava un altro esterno offensivo: il capoverdiano ha giocato pochissimo ma è andato in goal all’ultima giornata.

Maurizio Sarri

Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere lui, a sorpresa, il vice-Immobile nella prossima stagione: Sarri parrebbe aver gradito le ultime due gare giocate da centravanti e ora la Lazio starebbe valutando un suo riscatto. Lotito chiederà uno sconto al club portoghese, il riscatto originariamente pattuito ammontava a 4-5 milioni; sta sfumando la pista che porta al 35enne Francesco Caputo della Sampdoria.

