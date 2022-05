Gli agenti dell’attaccante argentino Paulo Dybala in questi giorni stanno ascoltando le varie offerte per il loro assistito.

Sono Inter e Roma al momento le squadre più convinte sul fronte Paulo Dybala: l’entourage dell’argentino ha incontrato ieri i nerazzurri e oggi avrà un summit con la dirigenza giallorossa. C’è chi vocifera anche di un altro incontro già avvenuto giorni fa con la società milanese nella famosa Villa Bellini.

Paulo Dybala-Nicolo’ Barella

Si conoscono anche i dettagli economici dell’offerta interista che ammonterebbe a 5,5 milioni più bonus per arrivare a 7 per 3 stagioni più un’opzione di un altro anno; lo riporta il Corriere dello Sport. Dybala gradisce destinazione e progetto ma l’Inter deve prima liberarsi di contratti pesanti come quelli dei cileni Vidal e Sanchez; questo permette un inserimento della Roma, vedremo quale sarà la decisione dell’ormai ex 10 juventino.

