L’ormai ex centrocampista dell’Inter Matias Vecino si è detto sorpreso per il poco minutaggio concessogli da Inzaghi in questa stagione.

Matias Vecino a Sport890 dichiara che non ha ancora scelto la sua prossima squadra. “Mi ha spiazzato quello che è successo all’Inter. All’inizio della stagione il tecnico mi ha detto che la mia situazione contrattuale non avrebbe interferito con la mia partecipazione. Ma è stato l’anno in cui ho giocato di meno e ho collezionato meno minuti. Quando il club ha saputo che non avrei rinnovato, mi ha dato meno opportunità“.

Vecino Ranocchia Skriniar

“Mi ha sorpreso la voce sul possibile trasferimento alla Lazio, non ho parlato con nessuno del club, neanche con l’allenatore Maurizio Sarri che conosco bene e di cui ho un gran ricordo. Ora sto pensando solo alla Nazionale e alle partite negli Stati Uniti. Sono aperto a varie possibilità, non sono chiuso a nessun campionato e il mio agente sta gestendo diverse richieste in Italia, Inghilterra, Spagna, Francia e Germania. Sceglierò la prossima destinazione in base al club che mi vorrà, non sarà una scelta fatta in base al Mondiale”.

