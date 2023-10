Virginia Raggi, ex Sindaca di Roma, ha parlato a Giornale Radio Football Club della Lazio.

LE PAROLE – «Lotito ha colto la palla al balzo e si è dichiarato disponibile per mettere sulle maglie della Lazio il logo pro Expo 2030. Si sta finalizzando la collaborazione: Lazio-Sassuolo dovrebbe essere il match d’esordio per la nuova maglia. La Roma non si è fatta viva, questo mi fa dubitare della spiegazione che la stessa società diede: se non c’è conflitto, allora perché non possono coesistere entrambi i loghi sulla maglia».

