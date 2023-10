Le parole di Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool e della nazionale olandese, sulla salute mentale. I dettagli

Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, ha parlato dal ritiro dell’Olanda.

LE PAROLE – «In Inghilterra ne parliamo tanto, dobbiamo trovare una soluzione. Parliamo degli introiti dei club, dei giocatori, è vero che siamo ben pagati, ma alla fine non dovrebbe essere così. Come giocatori dovremmo parlare di più, dare la nostra opinione, perché è molto bello guadagnare soldi, ma la salute è più importante. Come giocatori dobbiamo anche farci valere. In campo, con l’adrenalina davanti a 60.000 persone lo dimtenchi, ma il tuo corpo dopo la partita te lo ricorda. Per questo è importante trovare soluzioni per il futuro dello sport. Rinunciare a parte dello stipendio? Sì, potrei farlo per tutelare la mia salute».

