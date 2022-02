Lazio, contestazione dei tifosi a Formello: cori contro Lotito e Tare

“Un altro mercato all’insegna della mediocrità, Lotito non sei degno di questa società”. Questo il testo dello striscione affisso dai tifosi della Lazio a Formello nella contestazione annunciata e iniziata poco fa. Cori contro il presidente e contro il direttore sportivo Igli Tare, con i sostenitori biancocelesti che vorrebbero l’addio di Claudio Lotito. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb.

I tifosi non ci stanno ed esprimono tutta la loro disapprovazione. Nel mirino Claudio Lotito e il ds Tare. Non viene citato il tecnico Sarri, che secondo le ultime, non sarebbe affatto contento della situazione. Sempre nella Capitale, la rivale di sempre si è rinforzata e parte con i favori del pronostico per un posto in Europa. La piazza è in rivolta.