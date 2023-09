Mateo Guendouzi, nuovo centrocampista della Lazio, si è presentato a media e tifosi in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Ringrazio tutti, dal presidente alla società. Sono molto felice di essere qui. Ogni campionato è diverso. La Serie A è un campionato di valore elevato, molto duro. Con questa squadra e con questo mister si possono fare grandi cose, ma primi secondi o terzi si vedrà solo a fine stagione. La scelta di una nuova squadra è influenzata sempre da tanti fattori. Sono qui per restare, crescere e vincere. Ruolo? Posso occupare posizioni diverse, sia come mezzala che davanti alla difesa. Deciderà il mister. Juve? Non ho parlato con Rabiot, ci parlerò sabato. Spero sia una giornata più bella per me che per lui. Ho una personalità forte e non cambio. Sono qui per vincere e essere il migliore. A volte le mie reazioni sono estreme, ma sono queste le emozioni che mi muovono. Derby di Roma Lo conosco bene ma prima ci sono altre tre partite su cui concentrarci».

