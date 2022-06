Sono stati positivi i sei mesi di prestito al Maiorca per l’attaccante della Lazio Vedat Muriqi.

La Lazio ha bisogno di cedere per sbloccare indica di liquidità e mercato: la proprietà deve fare una mini-rivoluzione per andare incontro alle idee di Maurizio Sarri. Una mano potrebbe arrivare dal Maiorca: Vedat Muriqi ha fatto bene in Spagna ma non tanto da convincere il club a pagare i 12 milioni per il riscatto.

Maurizio Sarri

Tuttavia con uno sconto l’affare potrebbe concretizzarsi, sostiene il Corriere dello Sport; bisognerà vedere se Lotito e soci sono d’accordo. Nel frattempo l’attaccante ha trovato l’accordo col Maiorca per un quadriennale, la Lazio sembra disposta a scendere a 10 milioni: si tratta. Nel caso l’operazione andasse in porto Muriqi diventerebbe l’acquisto più caro della storia del club superando i 6 milioni per la metà di Samuel Eto’o.

